РИАМО - 1 июл. Движение для транспорта ограничат со 2 по 8 июля с 22:00 до 06:00 по старому Афанасьевскому мосту в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В это время проезд будет возможен только для экстренных служб. С 06:00 до 22:00 мост будет работать в обычном режиме.

Во время перекрытия движения на объекте будут проводить подготовку к предстоящему демонтажу старого мостового сооружения и открытию нового моста.

После открытия движения по строящемуся Афанасьевскому мосту начнутся работы по сплаву пролетного строения старого сооружения к месту демонтажа. Сплав пролетного строения будет выполняться в технологические окна, чтобы не мешать судоходству. Это займет порядка 48 часов.

Потом рабочим предстоит приступить к демонтажу опор мостового перехода. Разборка опор и пролетного строения никак не повлияют на безопасность движения по новому Афанасьевскому мосту. Весь процесс демонтажа планируется завершить до конца этого года.