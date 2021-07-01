РИАМО - 1 июл. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход ремонта отделения «Почты России» в селе Ершово, сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект находится в муниципальной собственности, здесь проводятся работы по устройству фасада и входной группы, выполняются ремонт стен, замена полов и инженерных коммуникаций. На время проведения работ жители могут воспользоваться услугами почтового отделения в соседнем помещении по адресу – село Ершово, дом 8.

«Сегодня посмотрели, как продвигается ремонт почтового отделения в селе Ершово. Здесь уже выполнена черновая работа, на данный момент проводят установку напольного покрытия и навесных потолков, покраску стен и очистку фасада. К 20 июля ремонт на объекте будет завершен. Дал поручения расширить двери, чтобы создать комфортные условия для организации доступной среды, а также благоустроить небольшую территорию возле входа. Один из вариантов – установить здесь место для колясок и велосипедов», – рассказал Андрей Иванов.

На территории Одинцовского округа расположено 46 отделений, из них провести ремонт необходимо в 26. Один объект – в поселке Усово-Тупик – уже был открыт после капремонта в апреле этого года. К 1 августа будут обновлены еще 25 офисов, находящихся в собственности «Почты России», а также в муниципальной и частной собственности.

Как резюмировал Иванов, после закупки современной мебели обновленные отделения «Почты России» должны выглядеть как МФЦ – в соответствии с высокими стандартами и качеством предоставляемых услуг.