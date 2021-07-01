РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Немногим менее 300 жителей подмосковного Красногорска получают социальные слуги на дому, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

«В регионе социальные услуги на дому с использованием социального сертификата получают порядка 50 тыс. пожилых жителей», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что социальным сертификатом является индивидуальная программа предоставления социальных услуг нуждающимся в соцобслуживании на дому.

«Благодаря данному сертификату житель вправе выбрать себе поставщика социальных услуг из регионального реестра. Наиболее популярны такие услуги, как доставка продуктов и лекарств на дом, уборка квартиры, помощь в приготовлении пищи и гигиенические услуги», – отметила Каклюгина.

Для получения социального сертификата необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг. Социальный сертификат выдадут в течение 10 дней.

«В городском округе Красногорск поставщиком социальных услуг на дому является ГБУСОЦ МО «Красногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время социальные услуги получают 296 человек на бесплатной основе либо с частичной оплатой», - отметила начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.