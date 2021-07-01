РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В четырех деревнях микрорайона Стрелковский завершился ремонт участков муниципальных автомобильных дорог, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

На необходимость ремонта дорог указывали старосты деревень Борисовка, Ворыпаево, Ордынцы и Плещеево. В рамках муниципального контроля провели обследование. Голосованием на портале «Добродел» в 2020 году жители подтвердили актуальность проблем.

Общая площадь укладки асфальта составила почти 5,5 тысяч кв. метров.