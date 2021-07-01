РИАМО - 1 июл. Вместе с зарубежными коллегами правительство Подмосковья работает над развитием цифровизации для повышения качества государственных и муниципальных услуг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На форуме много говорилось о цифровизации, о том, как внедрить ее с пользой для человека в государственной и муниципальной деятельности. Мы с коллегами из Белоруссии, Узбекистана, и японцы к нам приезжали, ищем разные новые способы внедрения этих умных (решений - ред.), которые обеспечивают улучшение качества государственных, муниципальных услуг», — сказал Воробьев на пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии.

На заседании с участием лидеров России и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко обсудили научно-техническое сотрудничество двух стран в эпоху цифровизации.

В ходе выступления Воробьев также предложил пригласить программистов из Белоруссии и провести совместный форум с участием представителей Подмосковья, чтобы обменяться наработками.

По его словам, это позволит открыть новый этап сотрудничества. Такой форум возможно будет провести осенью, когда нормализуется ситуация с пандемией коронавируса.