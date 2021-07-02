Лето 2021 года в России оказалось омрачено индийским штаммом коронавируса: как и в весенний локдаун 2020 года, больницы страны вновь заполнены пациентами, а власти вводят ограничения, чтобы прервать стремительное распространение заболевания. Стоит ли ожидать появления новых штаммов? Какие вакцины эффективнее всего от Covid-19? И когда пандемия по всему миру может пойти на спад? На эти и другие вопросы РИАМО ответила Анна Демина, вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль).

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– Российские врачи в 2020 году боролись с уханьским штаммом коронавируса, теперь вызовом для них стал индийский штамм. Будут ли новые штаммы появляться и дальше?

– Появление новых штаммов характерно для всех вирусов: передаваясь от человека к человеку, они приобретают новые мутации, меняют свой геном. Эти мутации могут быть успешными — и тогда появляется новый штамм, который вызывает большую заболеваемость или более яркое течение болезни, а могут быть неуспешными, и тогда вирус сам по себе угасает, утрачивает свои свойства и исчезает.

Если брать Covid-19, то вначале был уханьский штамм, потом британский, южноафриканский, бразильский и теперь индийский.

Будут ли появляться новые штаммы коронавируса и дальше, зависит от самих людей. Конечно, вирус будет меняться. Если мы постараемся ограничить его распространение, вероятность того, что новый появившийся штамм передастся другим и вызовет новую вспышку заболевания, будет низка.

Если мы будем следовать правилам — держать дистанцию, обрабатывать поверхности, мыть руки, самоизолироваться при болезни и так далее — то просто остановим передачу этого нового штамма.

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– Есть ли страны, где появление новых штаммов коронавируса более вероятно?

– Дело не в странах — дело в факторах. Скажем, в Индии произошла мощная вспышка коронавируса из-за местных условий: у людей там своеобразные представления о гигиене — они порой не моют руки чистой водой с мылом, невысокий социальный уровень и большая плотность населения.

Конечно, подобные страны, где большое население, нехватка воды, где люди из-за бедности не могут купить себе элементарные средства защиты или оперативно получить медицинскую помощь, будут в зоне риска. Но, с другой стороны, свои штаммы Covid-19 есть и в таких благополучных странах, как Британия или США. Так что все относительно.

– Существует ли вариант, что пандемия Covid-19 однажды просто закончится сама собой?

– У вирусов есть свой ритм подъемов и спадов. Для коронавируса характерна схема, когда новый штамм заболевания появляется, циркулирует около двух лет, а потом идет на спад, и 8–10 лет его нет. Вернее, он есть, но его проявления — это частные случаи. А потом приходит новая мутация и все повторяется: два года циркуляции и пауза в 8–10 лет.

Если проследить вспышки SARS-CoV-1 («атипичная» пневмония, 2002–2003 годы), MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2012 год) и Covid-19, то разница между ними как раз и составляет примерно 8–10 лет.

А потому, если рассуждать логически, где-то к новому году пандемия Covid-19 должна пойти на спад. Тем более, что сейчас мы успешно подключаем вакцинацию.

– Сегодня в России используется три вакцины: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В чем принципиальная разница между ними? Какая вакцина лучше?

– Вакцина «Спутник V» рассчитана только на S-белок коронавируса — и именно к этому белку у нас вырабатываются антитела. Но у Covid-19 есть и другие белки: скажем, N-белок или матричный белок. И к этим белкам при вакцинации «Спутником V» у нас антител не образуется.

«ЭпиВакКорона» — это пептидная вакцина. Пептиды — кусочки S-белка коронавируса, и антитела к ним вырабатываются не так хорошо, как к «большому» S-белку (так работает «Спутник V»). Поэтому технически иммунитет от «ЭпиВакКороны» не настолько сильный: эта вакцина показала себя слабо.

Что касается «КовиВака», то эта вакцина содержит цельный, но инактивированный (убитый) коронавирус со всеми белками. И антитела после вакцинации также появляются сразу ко всем белкам коронавируса. Такая вакцина из-за коктейля антител теоретически должна защищать лучше — но на практике говорить об этом рано: пока «КовиВаком» прививаются лишь с весны и данных для ее оценки недостаточно.

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– Смогут ли существующие вакцины защитить человека от новых штаммов коронавируса — скажем, индийского?

– Да, они будут защищать — ведь тот же S-белок будет во всех штаммах Covid-19. Повысить эффективность против новых штаммов можно при помощи инактивации: мы просто убиваем индийский штамм — и делаем на его основе вакцину именно против этого штамма. Появится занзибарский штамм? Снова инактивируем и на его основе делаем вакцину. Но надо оговориться: ни одна вакцина не дает 100% защиты от заболевания. Судя по практике, существующие вакцины от Covid-19 защищают людей в 60–90% случаев.

– Получается, вакцинированный человек может заболеть коронавирусом?

– Тут надо смотреть на уровень антител у конкретного человека.

У одних пациентов есть генетическая предрасположенность к высокой выработке антител, а есть люди — процентов 30 — у которых очень низкие антитела. У них работает клеточный иммунитет, но он неэффективен против вирусной инфекции. И эти люди даже после вакцинации могут заболеть снова.

Поэтому после двух прививок очень важно сделать анализ крови и посмотреть, какой конкретно у вас титр (уровень) антител. Высокий титр, обеспечивающий хорошую защиту, должен быть в десять раз выше референсных значений тест-системы. В качестве примера: в тест-системе может быть указано, что все, что ниже десяти — это отсутствие антител, а выше десяти — наличие. И если у человека показатель в 11–12, то антитела у него вроде и есть, но совсем слабые. Для защиты от Covid-19 титр должен быть хотя бы 100 — в 10 раз выше референсных значений.

– Как часто нужно ревакцинироваться от Covid-19?

– Каждый человек должен примерно раз в четыре месяца измерять свой титр антител. Если титр упадет ниже десятикратного, стоит ревакцинироваться. Если же титр год держится на высоком уровне, то ревакцинация не нужна. Говорить о том, что прививаться нужно каждые полгода, просто некорректно.

Надо смотреть индивидуально на иммунитет каждого человека. И если вы привились, не спешите расставаться со средствами защиты. Бывает так, что человек сразу после прививки расслабляется, перестает следить за защитой, а потом заболевает Covid-19 и распространяет вирус.

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– Вы в своей практике уже сталкивались с индийским штаммом коронавируса? Что его отличает?

– Для этого штамма характерна высокая температура: он пирогенный. Уханьский штамм был легче: там температуры были в районе 37–37,5 градусов, могла быть пневмония вообще без температуры. А индийский штамм вызывает более высокую температуру, в районе 38–39 градусов. Для него характерны лихорадки длиной 6–8 дней.

Я не могу сказать, что индийский штамм отличает более серьезное поражение легких, но цитоксиновый шторм (потенциально летальная воспалительная реакция – прим. ред.) у пациентов случается чаще. А еще этот штамм влияет на центральную нервную систему: у пациентов наблюдаются психические изменения — неврозы, депрессивные состояния, головные боли и жжение в глазах.

Людей со слабой психикой индийский штамм Covid-19 может буквально выбить из колеи — причем выбить так, что им не поможет ни терапия с психологами, ни специальные препараты.

То ли причина этого в самом индийском штамме, то ли играет роль нагнетание обстановки из-за коронавируса в обществе. К слову, это во многом «заслуга» СМИ.

– Если говорить про смертность от индийского штамма коронавируса, она выше, чем от уханьского?

– Про смертность от индийского штамма пока говорить рано: должно пройти 3–4 месяца. Но болеют им в основном молодые люди — слишком молодые, чтобы умирать. Если вспомнить предыдущие волны пандемии, то их жертвами в основном становились пожилые люди с хроническими заболеваниями. Но сейчас они или вакцинировались, или ушли на добровольную самоизоляцию где-нибудь на дачах, тем самым защитив себя. Поэтому есть надежда, что индийский штамм Covid-19 не повлечет за собой всплеск смертности.

– Существует ли надежда, что мы вновь сможем жить в мире без масок, перчаток и антисептиков?

– С точки зрения эпидемиологии к Новому году пандемия Covid-19 должна пойти на спад. Но мы можем уже сейчас улучшать ситуацию при помощи вакцинации и соблюдения мер защиты. Коронавирус будет все реже передаваться от человека к человеку, а его штаммы не получат широкое распространение.

Я предлагаю не только надеяться на природу, в которой срок пандемии подходит к концу, но и самим приложить максимум усилий для победы над ней. И да, маски, перчатки и антисептики не будут с нами навсегда. Все вирусы рано или поздно уходят — так устроен их мир.

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