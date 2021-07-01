РИАМО - 1 июл. В столице в настоящий момент нельзя привиться вакциной новосибирского «Вектора» «ЭпиВакКорона» из-за ее отсутствия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова. Ее также до сих пор нет в наличии.

Однако жители столицы сейчас могут привиться вакциной «Спутник V». Ее можно поставить в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.