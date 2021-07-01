РИАМО - 1 июл. Совет депутатов Одинцовского городского округа скорректировал параметры муниципального бюджета. Доходы будут увеличены на 1,35 миллиарда рублей, а расходы – на 1,4 миллиарда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дополнительные средства направят на финансирование муниципальных программ «Образование», «Спорт», «Культура», «Предпринимательство» и другие. Изменение бюджета прокомментировала начальник Финансово-казначейского управления, заместитель главы администрации округа Людмила Тарасова.

«Увеличены расходы на строительство объектов социальной инфраструктуры на 400 миллионов рублей. Речь идет о детском саде вместимостью 150 мест и пристройке к школе №8 на улице Вокзальной в Одинцово. На оснащение спортивных площадок стендами и инвентарем будет дополнительно направлено 3,6 миллиона, на дополнительные взносы для капремонта общего имущества многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта – 31 миллион рублей. Содержание дорог общего пользования и замена остановочных павильонов дофинансируются на сумму 61 миллион», - уточнила Людмила Тарасова.

Также значительные средства в обновленном бюджете предусматриваются для субсидирования предприятий ЖКХ. Около 400 миллионов рублей будет направлено на погашение их задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.