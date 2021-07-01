РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. В Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи в сентябре текущего года планируют завершить третий этап благоустройства, приводить в порядок лесную зону этого общественного пространства рабочие начали в апреле нынешнего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным оценил ход работ. После благоустройства Пестовский парк станет функциональнее благодаря лыжероллерной трассе. Ее протяженность составит около 1,5 км. Трасса без больших перепадов высот подойдет для начинающих спортсменов.

«Для города это первый такой проект. В Мособлдуме есть известные лыжники — это Лариса Лазутина, Александр Легков, которые реализуют подобные проекты в Подмосковье. Опираясь на их авторитетное мнение, я могу сказать, что это очень востребовано и дает возможность развивать популярные виды спорта в городе», — сказал Ефимов.

Кроме лыжероллерной трассы в лесной части парка появятся и другие новые элементы. Здесь установят малые архитектурные формы, опоры освещения, проведут озеленение.

По словам заместителя директора Объединенной дирекции парков Балашихи Артема Константиновского, в настоящее время завершены работы по обустройству площадки для выгула собак, ведется активная работа в лесной части. Прокладывается дорожно-тропиночная сеть, которая соединит партерную часть парка с поселком Агрогородок.

Он добавил, что третий этап благоустройства Пестовского парка планируется завершить в сентябре, а в начале августа будет открыто долгожданное детское кафе.

Благоустройство общественного пространства стартовало в 2018 году. В 2019-ом были завершены работы по обустройству его партерной части. Здесь установили входную группу, пункт проката велотранспорта, спортивные и детскую площадки, амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников.