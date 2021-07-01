РИАМО - 1 июл. Памятник бывшему главе сельского поселения (сейчас – территориального управления) Ершовское Виктору Бабурину открыли на центральной площади села Ершово Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии приняли участие глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, родные, друзья и бывшие коллеги усопшего.

Виктор Бабурин скоропостижно скончался 20 ноября 2020 года на 70-м году жизни – его уход стал тяжелым ударом для всего Одинцовского округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов особо отметил, что за долгие годы руководства Ершовским Виктор Васильевич заслужил у коллег и односельчан огромное уважение и авторитет – под его чутким руководством на вверенной территории произошли значительные позитивные изменения в сфере ЖКХ, благоустройства, образования, спорта, культуры и здравоохранения. Особое внимание Виктор Бабурин уделял патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти о подвигах защитников Отечества.

«Памятник Виктору Васильевичу Бабурину высечен из гранита, но основной монумент – нерукотворный. Это доброе имя, огромное уважение и благодарность от жителей Одинцовского округа и, конечно, Ершовского поселения. Виктор Васильевич берег эту землю, увековечил память солдат, защищавших ее. Он восстановил храм в Ершово, строил и открывал лучшие по тому времени школы и детские сады, дома культуры, амбулатории. Виктор Васильевич всегда и все делал лучше, чем другие. Всегда и все говорил открыто – в лицо, независимо от чинов и званий. Виктор Васильевич жил по совести и работал для людей», – отметил Андрей Иванов.

С 1994 по 2005 год Виктор Бабурин занимал должность главы администрации Ершовского сельского округа, а с января 2006 года – пост главы сельского поселения.

Виктор Васильевич реконструировал 19 памятников Великой Отечественной войны и построил два новых мемориала. В частности, в селе Ершово были установлена стела, посвященная памяти российских воинов, погибших в годы Первой Мировой войны 1914-1918 годов, и мемориал «Слава воинам России». Он включает в себя три сходящихся гранитных монумента. Один из них посвящен Отечественной войне 1812 года, второй монумент увековечивает память героев Великой Отечественной, а третий элемент мемориала посвящен воинам-интернационалистам, с честью исполнявшим свой долг в послевоенное время – с 1946 по 1989 годы – на территории Китая, Кореи, Венгрии, Египта, Алжира, Вьетнама и ряда других государств.