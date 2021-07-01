РИАМО - 1 июл. С 2011 года в столице построили более 300 детских садов и свыше 110 школ, в мегаполисе активно строятся соцобъекты, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Столица сегодня активно занимается строительством социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования, с 2011 года в Москве построено более 300 детских садов и 113 новых школ. Каждый шестой детский сад в столице построен в течение последних 10 лет», - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что изменение города подразумевает и возведение новых школ и детских садов. Их нужно строить на той территории, где создаются новые пространства для жизни и где нужна социальная инфраструктура.

«В планах до 2023 года построить еще около 70 объектов дошкольного образования и почти 90 новых школ», - добавил Андрей Бочкарев.

При этом около 40% социальных объектов в столице строят за счет средств инвесторов.

«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы: они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры», – отметил заммэра.

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