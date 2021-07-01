РИАМО - 1 июл. По причине отсутствия в городском округе Реутов частных секторов глава муниципалитета Станислав Каторов в своем Instagram-аккаунте дал разъяснения о социальной газификации тем жителям, у которых есть дачи.

«Строительство газопровода проводится без заявок в соответствии с графиком, опубликованном на сайте министерства энергетики Московской области. Заявление необходимо подать только на комплексный договор, в который уже входят: разработка проекта, технологическое присоединение, поставка газа и многое другое. Стать участником программы могут те, у кого на участке официально зарегистрирована постройка, кто прописан в частном доме», - объяснил Каторов.

По его словам, в тех пунктах, где уже есть магистральная труба, будет подведена разводка до участков. А там, где трубы пока нет, будут газифицировать в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения», - добавил Каторов.

Для всех вопросов по социальной газификации запущена горячая линия: 8(800)100-75-75.

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