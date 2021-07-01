РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. С 1 июля жители городского округа Люберцы могут подать заявление в Пенсионный Фонд России на получение новых ежемесячных пособий беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте 8-16 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева выплаты получат неполные, малоимущие семьи, а также женщины, вставшие на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Подать заявление жители округа могут на портале госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР или по предварительной записи в клиентской службе Пенсионного фонда: Люберцы, Волковский проезд, д. 3. Телефоны для справок: 8(495)551-84-94, 8(495)551-84-96, 8(495)551-84-82», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что пособия будут равняться половине регионального прожиточного минимума и составят приблизительно 6-7 тысяч рублей. При этом деньги будут приходить ежемесячно на каждого ребенка по достижении им 17 лет. При подаче заявлений в июле будет учитываться доход семьи за период с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года.