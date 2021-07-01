РИАМО - 1 июл. Бесконтактный способ оплаты проезда Fast Track теперь доступен для льготных категорий граждан Подмосковья на подмосковных и московских станциях ЦППК, которые оборудованы турникетами или валидаторами. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области внедряется функция Fast Track. В Подмосковье пассажиры, на которых распространяются региональные льготы Московской области со 100% скидкой, теперь могут воспользоваться Fast Track на 151 подмосковной ж/д станции», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она подчеркнула, что право бесплатного проезда на ж/д транспорте имеют свыше 1,5 млн человек. Теперь для почти 80% от общего числа льготников Подмосковья проезд стал удобнее: для прохода нужно приложить действующую соцкарту к турникету или валидатору. При этом можно добираться до московских станций и обратно с них уезжать.

Принцип работы

При совершении поездки обязательно необходимо валидироваться дважды: приложить карту к турникету или валидатору на входе и на выходе. Если на станции нет валидирующих устройств, нужно оформить разовый билет в кассе.

«Пассажиры Подмосковья, пользующиеся льготами, смогут существенно сэкономить свое время. Теперь им не придется каждый раз оформлять билет. Чтобы воспользоваться функцией Fast Track, ее достаточно всего один раз в год активировать в кассе», — пояснил директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.

Для проезда в электричке необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера. Со списком подмосковных станций, где работает функция Fast Track, можно ознакомиться по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/lgotnye-passazhiry-moskovskoi-oblasti.

Список льготных категорий граждан

Перечень льготных категорий граждан: ветераны труда и ветераны военной службы; труженики тыла; реабилитированные лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; пенсионеры; лица, награждённые знаком «Почетный донор»; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет; один из родителей многодетной семьи; один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители или иные законные представители ребенка-инвалида; один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения; лица, достигшие предпенсионного возраста 55 и 60 лет.