РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В администрации городского округа Мытищи прошло оперативное совещание, на котором обсудили тему вывоза и сбора твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первым вопросом повестки дня стала тема вывоза мусора и срыва графика по отдельным адресам на сельских и садово-дачных территориях округа. Обсудили также сбор мусора в частном секторе, возможность обустройства общей контейнерной площадки.

Споры между жителями и региональными операторами длятся уже не первый год. Вопрос о том, где и как собирать твердые коммунальные отходы в сельских населенных пунктах поднимается давно.

По словам директора территориального управления «Пироговский» Александра Ямпольского, не все населенные пункты муниципалитета оборудованы контейнерными площадками.

«Есть те, в которых вывоз ТКО производится от каждого домовладения. Кто-то выставляет свои контейнеры, как этого требует оператор, но не у всех они есть в наличии. А пакетированный мусор обслуживающая компания не забирает», - пояснил Ямпольский.

В дальнейшем региональный оператор планирует перейти на вывоз мусора исключительно с общих контейнерных площадок, хотя на сегодняшний день для частных домовладений предусмотрены два варианта сбора отходов: обустройство контейнерной площадки или приобретение выкатных индивидуальных бачков для каждого домовладения. Второй вариант не достаточно удобен для регионального оператора.

Не всегда мусоровоз имеет возможность добраться до каждого конкретного двора. С другой стороны, не в каждом населенном пункте есть место для общей контейнерной площадки. Также многие села и деревни округа являются транзитными на пути следования автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, и заполняемость контейнерных баков существенно увеличивается за счет чужого мусора.

По результатам совещания директор управления капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства Мытищи Иван Яськив поручил руководителям территориальных управлений до конца июля определить предполагаемые места для установления контейнерных площадок во всех населенных пунктах, где до сих пор осуществляется пакетированный сбор мусора. На август планируется провести встречи с жителями, чтобы определиться о дальнейшей технологии сбора твердых коммунальных отходов.