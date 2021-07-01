РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Компания «Россети Московский регион» завершила ремонт подстанции, которая обеспечивает электроэнергией около 20 тыс. жителей подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей в Красногорске энергетики компании продолжают выполнять принятую совместно с министерством энергетики региона комплексную программу по реконструкции электросетей и замене устаревшего электрооборудования.

«Министерство энергетики региона ежегодно реализует инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводит мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Специалисты Красногорского района электрических сетей (РЭС) на этой неделе завершили ремонт распределительной подстанции (РП) 10 кВ в поселке Отрадное. Как подчеркнул начальник Красногорского РЭС Олег Дауэнгауэр, эта РП обеспечивает электроснабжение более 20 тыс. жителей Красногорска. Всего ремонтные работы на энергооборудовании ведутся в 35 населенных пунктах городского округа.

С начала нынешнего года в распределительных сетях 0,4/6,10 кВ округа энергетики Красногорского района электрических сетей северного филиала компании «Россети Московский регион» отремонтировали 6 трансформаторных подстанций и расчистили более 3 га трасс под воздушными линиями.

Всего на территории округа в текущем году запланированы ремонт 15 трансформаторных подстанций, замена 30 опор ВЛ и более 5 км неизолированного провода на СИП, обладающий более высокими характеристиками надежности электроснабжения. Также энергетики компании расчистят от древесно-кустарниковой растительности более 14 га просек.