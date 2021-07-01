РИАМО - 1 июл. За минувшие сутки в Московской области выявили 2 663 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе выявили 316 824 случая Covid-19. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященному ситуации с коронавирусом.
На этой неделе в регион доставят около 320 тыс. доз вакцин от коронавируса.
В Московской области посещать рестораны и кафе, мероприятия, зоопарки и игровые комнаты можно только по QR-кодам. QR-код подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную инфекцию в течение последних 6 месяцев. Получить QR-код можно на портале госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что число вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье в июле может достичь 2 млн человек.
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Текстовая трансляция
1 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.
- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:
- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.
- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.
- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.
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