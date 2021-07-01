РИАМО - 1 июл. За минувшие сутки в Московской области выявили 2 663 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе выявили 316 824 случая Covid-19. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященному ситуации с коронавирусом.

На этой неделе в регион доставят около 320 тыс. доз вакцин от коронавируса.

В Московской области посещать рестораны и кафе, мероприятия, зоопарки и игровые комнаты можно только по QR-кодам. QR-код подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную инфекцию в течение последних 6 месяцев. Получить QR-код можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что число вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье в июле может достичь 2 млн человек.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.