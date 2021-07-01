РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. В микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи сдают в аренду нежилое помещение на 5 лет, оно может использоваться под размещение офиса, аптеки, парикмахерской, кафе или магазина, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение в доме №5, пом.1-17 на проспекте Жуковского имеет площадь 248,9 квадратных метров. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование объектом составляет 1 млн. 229 тыс. рублей.

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июля 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 53797). Аукцион состоится 2 августа 2021 года», - говорится в сообщении.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области «https://torgi.mosreg.ru.