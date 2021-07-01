РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. До начала осенне-зимнего периода в Домодедове запланирована реконструкция 63 км высоковольтных линий электропередачи, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Также планируется заменить более 52 км самонесущих изолированных проводов (СИП).

На прошедшей неделе в микрорайоне Востряково заменили 300 м неизолированного провода на современный и значительно более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод.

Также выполнены ремонт трансформаторной подстанции и расчистка трассы линии электропередачи от древесно-кустарниковой растительности по улице Майской и на Школьном проезде.

Выполняемые мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округа позволят обеспечить в дальнейшем качественное и надежное электроснабжение потребителей.

Аналогичные мероприятия проводятся в 12 округах Московской области, включенных в программу на основании статистики обращения граждан.