РИАМО – 1 июл. Банк ЗЕНИТ распространил условия ипотечных программ и потребительских кредитов на самозанятых граждан со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Для получения кредита требуется выписка ФНС о состоянии счета по оплате налога на профессиональный доход. Максимальный срок кредитования на потребительские цели — 7 лет, на ипотеку – 25 лет.

«Банк ЗЕНИТ повышает доступность кредитов для самозанятых. Мы поддерживаем людей, которые развивают свое дело, и помогаем им в решении финансовых вопросов. При этом для данного сегмента сохраняются такие же условия по кредитованию, как и для частных клиентов», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Самозанятым доступна широкая линейка продуктов: «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой 2020», «Недвижимость в новостройке», «Недвижимость на вторичном рынке», «Кредит под залог недвижимости», «Кредит под залог автомобиля» и «Наличные на любые цели».

Оформить «Семейную ипотеку» со 2 июля по ставке от 5,29 % годовых может гражданин РФ при рождении у него ребенка начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Минимальный первоначальный взнос — 15 % от общей стоимости недвижимости может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского капитала. Сумма кредита составляет до 12 млн рублей.

По программе «Ипотека с господдержкой 2020» со 2 июля действует ставка от 6,29 % годовых. Клиентам необходимо внести первоначальный взнос от 15 % от общей стоимости жилья. Сумма кредита составляет 3 млн рублей.

По программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» ставка составит от 8,69 % годовых. Минимальный первоначальный взнос — от 10 %. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей.

По потребительским кредитам действует ставка от 9% годовых. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 9 % годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99 % годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.