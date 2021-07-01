РИАМО (РЕУТОВ) - 1 июл. Глава Реутова Станислав Каторов и заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Валерий Бунак возложили цветы к памятнику академика Владимира Челомея в горокруге, сообщает пресс-служба главы городского округа.
В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации городского округа Реутов Ольга Репина, воспитанники городских школ и волонтеры.
30 июня исполнилось 107 лет со дня рождения советского конструктора ракетно-космической техники, академика АН СССР, дважды Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской премии и трех Государственных премий СССР Владимира Челомея.
Памятник основателя «НПО машиностроения» Владимира Челомея был открыт в Реутове в 2014 году в день 100-летия ученого.
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