«Сегодня возложили цветы к памятнику основателя градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», конструктору ракетно-космической техники Владимира Николаевича Челомея. Идеи и горизонты планирования неповторимого конструктора были направлены в будущее, ведь они до сих пор развивают наш город, Россию и другие страны. Наш город в основном был запроектирован и заложен именно Владимиром Николаевичем: это школы, детские сады, ДК «Мир» и многое другое», - сказал Каторов.