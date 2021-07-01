РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. По поручению губернатора Московской области власти городского округа Мытищи держат на контроле строительство социальных объектов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Под руководством главы округа Виктора Азарова прошло совещание, на котором обсуждалось возведение 4 детских дошкольных учреждений в Мытищах.

Застройщики рассказали о ходе строительства. Представители ООО «Осенний квартал» доложили о работах, производимых на территории ЖК «Новое Медведково». Здесь возводится детское образовательное учреждение на 200 мест. По словам застройщика, готовность объекта – 90%. Высокая степень готовности у детского сада на 160 мест, который расположился на первом этаже жилого дома в микрорайоне 29.

Заместитель начальника отдела надзора за строительством №4 по Мытищам и Королеву Главгосстройнадзора Московской области Любовь Романова отметила, что на завершающей стадии все застройщики подают извещение об окончании строительства. После этого Главгосстройнадзором будут проведены проверочные мероприятия, по итогам которых застройщик сможет получить заключение соответствия, если выполнил все свои обязательства по проекту.

«Проверочные мероприятия у нас занимают порядка 17 дней. Плюс процесс организации проверочных мероприятий – около недели. Самый большой шаг застройщика – это подать извещение об окончании строительства», – уточнила Романова.

По словам Романовой, ООО «МСК», строящее детский сад на 160 мест в микрорайоне 29, планирует подать извещение об окончании строительства в четверг. ООО «СЗ КомфортИнвест», возводящее детсад на 225 мест в ЖК «Пироговская ривьера», подаст документы в течение недели. А ООО «Осенний квартал», застройщик ЖК «Новое Медведково», – к концу июля.

Представители ООО «Лидер-М», строящего дошкольное учреждение на 180 мест в ЖК «Лидер Парк», утверждают, что подадут документы к концу июля, но Романова не уверена, что они успеют произвести все работы к запланированному сроку. Она отметила, что на итоговой проверке наиболее частые замечания – это недоработки в документации, неисполнение работ по проекту, в том числе обязательных мероприятий по пожарной безопасности.