РИАМО – 2 июл. МТС представила мобильное приложение GOGYM, которое позволяет посещать фитнес-клубы и спортивные студии с оплатой поминутно или за каждое занятие, не покупая постоянный абонемент.

В приложении любители фитнеса могут выбрать залы или групповые тренировки в любом представленном клубе в удобное время. Пользователь сам определяет продолжительность посещения и оплачивает только фактическое время, проведенное в клубе – поминутную тренировку или посещение группового занятия.

К сервису уже подключено более 130 фитнес-клубов и студий в Москве, Зеленограде, Балашихе, Химках, Красногорске, Реутове, Подольске, Щербинке, Электростали, Наро-Фоминске в том числе фитнес-клубы сетей World Class, X-Fit, Alex Fitness, DDX и других сетей, функциональные залы и кроссфит-залы, спортивные студии йоги, пилатеса и танцев. Тарифы поминутной оплаты, в зависимости от выбранного клуба, начинаются от трёх рублей, групповые тренировки — от 400 рублей за занятие, разовое занятие в фитнес-зале – от 1000 рублей. Пользователям GOGYM открыты все возможности, которые доступны постоянным посетителям, занимающимся по абонементу, в том числе зоны релакса, СПА и бассейны.

«Это особенно удобно тем пользователям, которые хотят попробовать несколько видов спорта и не хотят при этом быть привязанными к одной локации. Кроме того, это приложение станет актуальным именно сейчас, когда люди стали возвращаться в спортзалы», — отметил директор по продуктам и партнерствам МТС Максим Лаптев.

Перед началом и после завершения тренировки пользователю нужно отсканировать QR-код на ресепшене фитнес-клуба и оплатить тренировку в приложении. Никаких пополнений и покупок абонементов не требуется. Приложение доступно для пользователей iOS и Android, которое можно скачать в AppStore и Google Play. Сейчас новым пользователем доступна скидка в размере 15% на первые три тренировки по промокоду GOGYM15.