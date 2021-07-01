РИАМО - 1 июл. Официальная страница Вконтакте Максима КругловаОнлайн-сервис для подачи сведений о Covid-вакцинации сотрудников заработал на портале госуслуг Подмосковья с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«С 1 июля на региональном портале госуслуг заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от Covid-19 или имеющих антитела. <...> Работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Услуга «Представление сведений о работниках ЮЛ и ИП по организации проведения прививок» доступна на региональном портале в разделах «Гражданам», «Бизнесу» или по ссылке.

Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП, в зависимости от формы собственности. Инструкции по созданию учетной записи для юридических лиц и ИП размещены на федеральном портале госуслуг.

Для предоставления сведений используется специальная форма, которую можно скачать при заполнении электронного заявления. Все сведения будут проверены министерством здравоохранения Подмосковья. Проконсультироваться по вопросу предоставления сведений можно по номеру единой горячей линии по коронавирусу 122.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Вакцинируемые должны получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа. ​

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1 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.