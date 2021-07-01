РИАМО - 1 июл. В четверг заканчивается голосование по вопросу устройства колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода. По этому вопросу на портале «Добродел» проголосовали 14,2 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Сегодня заключительный день голосования. Далее в домах, где большинство жителей проголосовало за ликвидацию мусоропровода, будут проведены общие собрания собственников для принятия окончательного решения», - отметил жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В устранении мусоропровода достаточно плюсов. Например, исчезнет неприятный запах из подъезда, лишний шум от выбросов отходов и появится место для парковки колясок, велосипедов и других предметов ежедневного пользования.

Кроме того, демонтаж мусоропроводов позволит сортировать твердые бытовые отходы.

На территории Московской области с 2019 года реализуется реформа по обращению с отходами. Благодаря активному участию жителей региона уже более 3 млн тонн отходов были направлены на вторичную переработку.

В регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Работа новых предприятий осуществляется в рамках создания комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».