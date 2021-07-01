«Мы с 2011 года возвели более 100 новых объектов здравоохранения. И сейчас в планах у нас построить еще около 74 ультрасовременных, мультидисциплинарных медицинских центров, которые повысят систему здравоохранения, ее качество в городе Москве», - сказал Бочкарев во время Московского урбанистического форума.