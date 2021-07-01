РИАМО - 1 июл. В столице планируется построить 74 современных медицинских центра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В городе с 1 по 4 июля проходит Московский урбанистический форум. Тема форума: «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».
Ранее Бочкарев сообщал, что до конца 2022 года в городе планируют возвести около 200 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета и внебюджетных средств.
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