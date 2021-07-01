РИАМО - 1 июл. Участники запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» готовили теракты в Москве. Их смогли предотвратить сотрудники ФСБ России, сообщает ТАСС.

Один из террористов оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован в Астраханской области, другого задержали в Москве.

Известно, что граждане России по указанию главарей хотели напасть в людных местах на жителей Москвы и Астраханской области. При этом они собирались использовать огнестрельное и холодное оружие.

По месту жительства обвиняемых нашли и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу.

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