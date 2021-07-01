РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В микрорайоне Климовск Подольска благоустроили проблемный дом на улице Мичурина, там сделали парковочные карманы и детскую площадку, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Круглов вместе с депутатом горсовета Олегом Паскарем посетил двор около дома №2 на улице Мичурина. Не так давно двор был проблемным, в нем много лет не проводили никакого благоустройства, отсутствовало освещение и детские площадки, асфальт пришел в негодность. После обращения активных жителей дома и общедомового собрания с привлечением муниципального депутата территорию внесли в комплексную программу благоустройства.

Все работы провели быстро, в настоящее время они находятся на завершающем этапе. Уложили свежий асфальт и установили новые бордюры, обустроили парковочные карманы, сделали освещение, установили песочницу и большую детскую игровую площадку. Осталось восстановить газоны. Также жители попросили установить лавочки у подъездов дома, их пожелания учтут.

Площадь детской площадки составляет 180 кв. м, на ней расположились игровой городок, качели-балансир, качели «гнездо», совмещенные с обычными качелями, элементы для силовых упражнений, парковые диваны и урны. Детской игровой площадки во дворе дома не было со дня ввода его в эксплуатацию.