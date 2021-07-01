РИАМО - 1 июл. До конца текущего года на территории Подмосковья откроются 125 новых соцобъектов, среди которых школы, детсады, учреждения культуры и спортобъекты, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе идет активная работа по строительству и капитальному ремонту новых социальных учреждений.

«До конца года в регионе откроются 125 новых объектов социального профиля: 47 школ, 24 детских сада и 35 мини-садов, 15 спортивных объектов, 3 учреждения культуры и интернат для слепоглухонемых в Сергиевом Посаде. Они открываются там, где есть на них запрос от жителей», – сказала зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что главная цель властей региона – чтобы в Подмосковье не осталось ни одного микрорайона без развитой социнфраструктуры. Новые учреждения открываются по современным стандартам и оснащены всем необходимым.

Зампред добавила, что учреждения соцсферы имеют важнейшее значение для жителей. Они должны быть светлыми, комфортными, с новой и современной мебелью и техникой.

«В Подмосковье открываются именно такие объекты. Например, если это школа, то там светлые классы, новейшее мультимедийное оборудование, если детсад, то удобные игровые комнаты и пищеблоки. Планы на год у нас серьезные, уже открыто 38 новых социальных объекта, из них 13 школ, 2 детский сада, 19 мини-садов, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса», – добавила Каклюгина.

По ее словам, все работы по возведению объектов идут по графику, до конца 2021 года все они должны быть открыты.