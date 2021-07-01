РИАМО - 1 июл. Строительство коллайдера в подмосковной Дубне планируют завершить в конце 2022 - начале 2023 года. В создании коллайдера задействовано 90 ведущих мировых институтов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг состоялось пленарное заседание по теме «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации», которое прошло в рамках форума регионов России и Беларуси.

«Владимир Владимирович (Путин, президент РФ – ред.), Вы подписали в свое время очень важное решение по строительству коллайдера в Дубне. Оно завершается в конце 2022 - начале 2023 года. <…> Там задействовано 90 ведущих мировых институтов и 26 стран. Одна из стран — это Беларусь», - сказал Воробьев на заседании.

На пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко обсудили научно-техническое сотрудничество двух стран в эпоху цифровизации. По словам Воробьева, для Подмосковья Беларусь является ключевым стратегическим партнером. По внешнеторговому обороту республика занимает второе место после Китая.

Кроме того, активное сотрудничество позволяет заключать дополнительные экспортные контракты и привлекать в регион новых инвесторов.

«В 2020 году мы заключили экспортные контракты с 23 российскими компаниями. В 2021-м уже 28. На территории Подмосковья успешно работают 120 белорусских компаний», - добавил Воробьев.

Он отметил, что, в частности, белорусские ученые занимаются совершенствованием селекции мясомолочных и молочных пород животных в Подольске. Инновационное предприятие в Дубне участвует в космической промышленности и планирует расширяться.