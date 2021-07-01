РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. На крупных предприятиях Подольска выявили нарушения требований охраны труда: отсутствие медосмотров и средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщила старший помощник Подольского городского прокурора советник юстиции Светлана Никонова.

Подольская городская прокуратура проверила соблюдение прав работников на безопасные условия труда в крупных организациях. На территории округа всего 162 юридических лица, имеющих штатную численностью работников 100 и более человек. Выездные плановые проверки провели в ООО «Русский хлеб», ООО «РОУД ГРУПП» и ООО «Климовский трубный завод».

Основным нарушением стал допуск сотрудников без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Освидетельствование нужно делать не реже одного раза в 5 лет за счет средств работодателя. Все юридические и должностные лица, ответственные за охрану труда, прокурор привлек к административной ответственности в виде штрафа по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

В ООО «Русский хлеб» также выявили нарушения порядка обеспечения работников СИЗ. В нарушение требований статей 212 и 221 ТК РФ работодатель не организовал надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки, а также не обеспечил за свой счет работников всеми необходимым. В том числе спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, которые необходимы работникам организаций пищевой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.

По результатам проверки городской прокурор возбудил 10 административных производств в отношении всех виновных организаций и их должностных лиц по различным частям ст. 5.27.1 КоАП РФ.

По представлениям прокурора виновные должностные лица наказаны также в дисциплинарном порядке, нарушения закона устранены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования права работников на безопасный труд восстановлены.

В 2020 году произошло 29 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями и летальным исходом. Например, на ООО «Русский хлеб»; МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли»; ООО «РОУТ ГРУПП»; ООО «Климовский трубный завод»; МРП №5 Подольск АО «Мострансавто»; ГБУ МО «Спортивная школа олимпийского резерва»; МУП «Подольская теплосеть» и других.