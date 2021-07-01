В первые выходные июля жителей столицы ждет масса событий: концерт инди-рок группы «Марсу нужны любовники» и стендап от Николая Андреева, спектакли «Дурочка», «Пир» и «Маленькие трагедии». На Красной площади пройдет фестиваль «Красный сад», а в «Аптекарском огороде» — выставка роз. Тем временем в кинотеатрах покажут фильм ужасов «Оборотни внутри» и триллер «Судная ночь навсегда». Об этих и других событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Марсу нужны любовники»

Где: Москва, пр-т 60-летия Октября, д.27, Lюstra Bar

Когда: 3 июля в 21:00

Стоимость: от 800 рублей

Уральская группа, известная своим участием в различных музыкальных фестивалях, играет в стилях инди-рок и инди-поп. Песни коллектива создают свою особую атмосферу, за что их и полюбили поклонники. Купить билет на концерт группы можно на сайте Lюstra Bar.

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Стендап от Николая Андреева

Где: Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 1, Stand Up Club #1

Когда: 4 июля в 20:45

Стоимость: от 500 рублей

Известный стендап-комик Николай Андреев выступит с концертом перед любителями хорошего юмора. Творчество Андреева наполнено интеллигентными и философскими идеями, а сам артист обладает сильной харизмой и интересно подает материал. Купить билет на концерт можно на сайте клуба Stand Up Club #1.

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СПЕКТАКЛИ

«Леди Макбет Мценского уезда» в рамках «Богемного ликбеза»

Где: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 6, Artplay PORTAL

Когда: 3 июля в 18:00

Стоимость: 1500 рублей

«Богемный ликбез» — мероприятие, на котором заражают любовью к опере. На встрече 3 июля пройдет показ оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Кшиштофа Варликовского в Парижской национальной опере. Перед показом пройдет лекция исследователя искусства Андрея Дмитриева-Радвогина. Он расскажет о тайнах и интригах современных постановок, о взаимодействии героев и влиянии музыки на персонажей и мизансцену. Приобрести билеты на мероприятие можно по ссылке.

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«Дурочка»

Где: Москва, ул. Арбат, д. 26, театр им. Вахтангова

Когда: 3 июля в 19:30

Стоимость: от 3200 рублей

Спектакль «Дурочка» основан на пьесе известного испанского драматурга Лопе де Вега. Постановка демонстрирует, насколько разнятся взгляды на жизнь различных поколений. Также спектакль расскажет о любви, молодости, о противоречивых чувствах и поступках людей. Приобрести билет можно на сайте театра.

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«Маленькие трагедии»

Где: Москва, ул. Тверская, д. 5/6, театр им. М. Н. Ермоловой

Когда: 4 июля в 20:00

Стоимость: от 1000 рублей

В основе спектакля — одноименный цикл пьес Пушкина. Зрителям покажут описанные автором пороки — гордыню, жалость, похоть и безрассудство. Гости театра увидят, что за красотой и гениальностью слога скрываются несовершенства и безобразная человеческая природа. Билеты — на сайте театра.

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«Пир»

официальный сайт театра Романа Виктюка

Где: Москва, ул. Стромынка, д. 6, театр Романа Виктюка

Когда: 3 июля в 19:00

Стоимость: от 300 рублей

Спектакль — первая работа режиссера Дениса Азарова в театре Романа Виктюка. В основу спектакля легли произведения авторов, входивших в Объединение Реального Искусства (ОБЭРИУ): Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Олейникова и других. Также спектакль расскажет и о самих писателях, поэтах и философах 20-30-х годов XX века. Узнать подробности и купить билет можно на сайте театра.

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ФЕСТИВАЛИ

«Красный сад»

Где: Москва, Красная площадь

Когда: 1 июля – 31 августа

Стоимость: бесплатно

На Красной площади у стен ГУМа появится сад скульптур — выставка паблик-арта, созданного известными российскими художниками. Участники второго фестиваля ГУМ-Red-Line представят проекты различных направлений современного искусства, таких как ленд-арт, московский концептуализм, абстрактная скульптура, интерактивная инсталляция и многих других. Подробности — на сайте фестиваля.

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EverArt Weekend 2021

Где: галереи Москвы, а также онлайн

Когда: 2–4 июля

Стоимость: бесплатно

Цель фестиваля EverArt Weekend — сделать современное искусство доступным каждому. Главной темой проекта стали игры в искусство. В различных московских галереях гости смогут познакомиться с понятиями «игра» и «игровое пространство». Увлекательные выставки в рамках фестиваля пройдут в Syntax Gallery, ГУМ-Red-Line, Who I Am Gallery и других творческих пространствах Москвы. Также принять участие в фестивале можно онлайн. Подробности — на сайте.

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ВЫСТАВКИ

Выставка роз

Где: Москва, пр-т Мира, д. 26, стр. 1, «Аптекарский огород»

Когда: 28 июня – 5 июля

Стоимость: от 300 рублей, для различных категорий льготников — от 200 рублей

На выставке представители клуба «Цветоводы Москвы» представят разнообразные группы садовых роз, декоративные кустарники и садовые многолетники. Гостей мероприятия ожидают бесплатные консультации и мастер-классы. А еще здесь можно будет заказать понравившиеся сорта растений. Подробности и билеты — на сайте.

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«Упоительный желтый»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, пр-т Мира, д. 119, ВДНХ, павильон «Книги»

Когда: 1–25 июля

Стоимость: бесплатно

В читальном зале павильона «Книги» открыта новая поп-ап выставка, посвященная желтому цвету. На выставке покажут иллюстрации в различных стилях, комиксы и скульптуры. Посетители смогут увидеть серию из независимых малотиражных изданий — зинов — в которых желтый цвет стал главным героем, символом радости и творчества. Подробности — на сайте павильона.

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«Музей искусственной истории»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, ул. Вавилова, д. 57, Дарвиновский музей

Когда: 4 июля – 12 сентября

Стоимость: 400 рублей, для различных категорий льготников — 150 рублей

Действие выставки происходит в недалеком будущем, где нейросеть «Зигота» по ошибке отнесла произведения современного искусства к живым существам. Художники предлагают посетителям посмотреть на мир нечеловеческих существ, систематизировать их и вообразить несуществующий музей. В экспозицию входят произведения различных видов — скульптуры, видео-арт, инсталляции, фотографии и многое другое. Купить билеты на выставку можно на сайте музея.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фильм ужасов «Оборотни внутри»

На небольшой провинциальный городок обрушивается снежная буря. Герои фильма —лесник Финн, почтальон Сесили и еще несколько человек — из-за непогоды остаются в гостинице. Но опасность представляет не буря, а страшный оборотень, затаившийся среди людей.

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Триллер «Судная ночь навсегда»

Пятая лента в кинофраншизе «Судная ночь» расскажет зрителям о мародерах, решивших вопреки государственному запрету вновь устроить кровавые убийства людей и возродить Судную ночь. Но на этот раз убийства могут продолжаться бесконечно, и никто не в безопасности.