РИАМО - 1 июл. В ближайшие три года в Москве планируется построить 60-70 объектов дошкольного образования и почти 90 новых школ, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В четверг стартовал Московский урбанистический форум. Он проходит одновременно в онлайн- и в офлайн-формате, на нем выступят свыше 450 российских и иностранных спикеров.
Ранее Бочкарев сообщил, что к весне темпы строительства в Москве вернулись к показателям до пандемии коронавируса.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
1 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.
- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:
- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.
- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.
- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии