РИАМО - 1 июл. В ближайшие два часа в Москве прогнозируют ливни, грозы и шквалистый ветер до 15 м/с, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

Автомобилистам рекомендуют при непогоде значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств.

Также следует избегать резких маневров и обгонов. Кроме того, нужно парковать машину вдали от деревьев и шатких конструкций.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8(495)637-22-22.

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