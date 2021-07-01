РИАМО - 1 июл. В 2022 году планируется открыть Большую кольцевую линию метро, это на год раньше, чем предполагалось, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Большое кольцо метро — это основной проект столичного метростроения. Суммарная протяженность линии составляет свыше 70 км, на ней разместится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.

«Одним из центральных подпроектов нашей программы строительства метро является строительство Большой кольцевой линии – это 70 километров подземных тоннелей, 31 станция, которые объединяют фактически 25 районов, 25 дорог города Москвы. Мы в этом году готовим к завершению строительства 10 станций <...> и на будущий год еще 10 запускаем», - сказал Бочкарев на Московском урбанистическом форуме.

Он добавил, что с января 2011 года было возведено более 308 крупных мостов, эстакад, развязок, более 260 крупных внеуличных переходов, реконструировали и построили более 1 тысячи километров дорог.

Готовность станций юго‑западного участка Большого кольца метро оценивается как высокая>>