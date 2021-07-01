РИАМО - 1 июл. В 2022 году планируется открыть Большую кольцевую линию метро, это на год раньше, чем предполагалось, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Большое кольцо метро — это основной проект столичного метростроения. Суммарная протяженность линии составляет свыше 70 км, на ней разместится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.
Он добавил, что с января 2011 года было возведено более 308 крупных мостов, эстакад, развязок, более 260 крупных внеуличных переходов, реконструировали и построили более 1 тысячи километров дорог.
Готовность станций юго‑западного участка Большого кольца метро оценивается как высокая>>
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