РИАМО - 1 июл. С 2011 года в столице возвели почти 100 млн «квадратов» недвижимости, включая более 40 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Москва сегодня демонстрирует стабильно высокие темпы ввода недвижимости – с 2011 года было построено более 95 млн кв. м недвижимости, не менее 8 млн кв. м разного рода недвижимости мы возводим ежегодно, в том числе 3-4 млн «квадратов» жилья», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что в мегаполисе функционирует масштабная программа реновации. С помощью нее жители 5 тыс. старых домов переедут в новые квартиры.

Менее чем за полгода столица выполнили больше половины годового плана по вводу недвижимости и жилья.

«Если набранные темпы строительства в Москве сохранятся, то есть все основания предполагать, что по итогам года плановые показатели могут быть даже перевыполнены», – отметил заммэра.