РИАМО - 1 июл. Итоговая цена аренды земельного участка в Дубне превысила стартовую в 44 раза в ходе торгов, на лот претендовали 10 участников, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Площадь этого земельного участка под индивидуальное жилищное строительство составляет 1 тыс. кв. м.

За неделю с 21 июня по 25 июня 2021 года в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 114 человек.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.