РИАМО - 1 июл. За неделю с 21 июня по 25 июня 2021 года в Московской области в торгах по продаже земельных участков приняли участие 13 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, на торгах по продаже земельного участка в Коломне площадью 1 005 кв. м под индивидуальное жилищное строительство на лот претендовало 4 участника.

За неделю в торгах по продаже имущества в регионе приняли участие 8 человек.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.