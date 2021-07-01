РИАМО - 1 июл. На минувшей неделе с 21 июня по 25 июня 2021 года в Московской области на торги выставлено 44 объекта – было объявлено о проведении 38 электронных аукционов и 6 «молоточных» аукционов. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, можно взять в аренду земельный участок под гостиничное обслуживание, общественное питание, культурное развитие площадью 8 005 кв. м в Егорьевске, взять в аренду помещение площадью 135,9 кв. м для коммерческого использования в Лотошине.

Кроме того, можно приобрести здание с земельным участком площадью 553 кв. м под магазины в Домодедове.

На этой же неделе состоялось 70 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также развитию застроенной территории.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.