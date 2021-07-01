РИАМО - 1 июл. В Москве с 2011 года построено более 95 млн кв. м недвижимости, отдельное внимание власти уделяют программе реновации старого жилфонда, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С 2011 года по 2020-й было построено более 95 млн кв. м недвижимости, не менее 8 млн в год мы возводим разного рода недвижимости, в том числе около 3-4 млн «квадратов» жилой недвижимости», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что в столице также уделяется большое внимание программе реновации.

«Большой программой у нас является программа реновации жилого фонда в Москве. Это порядка 5 тыс. домов, которые были построены в предыдущие периоды, которые не предназначались для того, чтобы долгое время выполнять свою роль. <…> Стоит задача демонтировать данные объекты, людей переселить в новые дома и, соответственно, площадки под существующими объектами предоставить под строительство жилья нового формата и качества», — заявил Бочкарев.

По словам заммэра, всего должны построить порядка 20 млн кв. м жилья для переселения людей из ветхого старого жилого фонда.​

Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>