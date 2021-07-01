РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. Капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи выполнен на 90%, все работы планируют завершить к концу лета текущего года, сообщил генеральный директор компании-подрядчика Владимир Уваров.

Ремонт затронул все участки микрорайона. Порядка 86 домов параллельно с работами переподключают к новому трубопроводу протяженностью 12,5 км. На объектах трудятся около 60 работников и более 10 единиц спецтехники.

«Тепловые сети служили микрорайону Заря (бывшему военному городку) с советских времен и были изношены на 95%. Администрация города приняла решение заменить здесь практически все теплосети. Работы мы начали еще в 2020 году по окончании отопительного сезона. По завершении всех работ и запуску нового трубопровода, старый полностью будет демонтирован», - сказал генеральный директор компании-подрядчика Владимир Уваров.

Он добавил, что на сегодняшний день готовность теплотрассы составляет около 90%. Закончить все работы планируется к концу лета, а к началу отопительного сезона - подключить все дома.

По словам главного инженера компании-подрядчика Александра Ефимова, в настоящий момент производят обратную засыпку трубопроводов, тромбовку, подключают воду в дома. Кроме того, останется провести финишное благоустройство территории.

«Мы стараемся выстраивать работы таким образом, чтобы доставлять как можно меньше неудобств жителям микрорайона. Сейчас при выполнении работ по подключению делаем короткие отключения в домах - на один день, а затем сразу подаем горячую воду по новому трубопроводу», - заключил Ефимов.

После капремонта жители почувствуют изменения: подача тепла в дома станет бесперебойной, а аварии на новых сетях сойдут на нет.