РИАМО - 1 июл. Таганский районный суд Москвы в четверг признал незаконной работу Telegram-канала «Глаз Бога», сообщается в Telegram-канале «Московские суды».

Платформа признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Как оказалось, информация в паблике обрабатывалась с нарушением законодательства РФ в области персональных данных.

Указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

«Глаз Бога» — российская платформа, специализирующаяся на предоставлении решений и услуг информационной безопасности и разработке программного обеспечения анализа больших данных.