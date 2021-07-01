РИАМО - 1 июл. В течение июня на территории Московской области было развернуто порядка 250 ярмарочных площадок, где жители и гости региона смогли приобрести фермерскую продукцию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«На территории Подмосковья в июне этого года было проведено 248 ярмарок в 50 городских округах. Всего на ярмарках было развернуто более 11 тыс. торговых мест», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, с начала июня в Подмосковье начали работать сельскохозяйственные ярмарки.

«На ярмарках более 80% торговых мест предназначено для реализации сельхозпродукции. Всего за месяц провели 39 сельскохозяйственных ярмарок, как сезонных до 7 календарных дней, так и выходного дня. Наибольший спрос приходился на овощи и ягоды», - отметил Сергей Воскресенский.

Наибольшее количество ярмарок прошли в Истре, Красногорске, Люберцах, Щелкове, а также Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах.