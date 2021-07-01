РИАМО - 1 июл. Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров московского «Спартака», сообщает Газета.ru.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов», — отметил Клейменов.

Клейменов будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Спартак» — российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.