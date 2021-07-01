РИАМО - 1 июл. Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров московского «Спартака», сообщает Газета.ru.
Клейменов будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
«Спартак» — российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
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