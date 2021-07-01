РИАМО - 1 июл. С 2011 года на территории Москвы построили четверть от общего объема городской улично-дорожной сети, так, значительно выросло количество искусственных сооружений, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Несмотря на то, что главной идеей решения транспортного вопроса в Москве было развитие общественного транспорта, чтобы скомпенсировать дефицит дорожной сети, принято решение развернуть масштабное дорожное строительство внутри города», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что с 2011 года в столице построили и реконструировали свыше 1050 км дорог. Это четверть от общего объема улично-дорожной сети Москвы. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось число искусственных сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады.

По его словам, за 10 лет в столице возвели 308 искусственных сооружений и свыше 260 пешеходных переходов. При этом до конца 2023 года планируется построить 266 км дорог, 88 мостов, тоннелей и эстакад, а также 54 пешеходных перехода.

Ранее Бочкарев сообщал, что приоритетным проектом дорожного строительства в Москве является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

«Хордовые магистрали Москве необходимы: такая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая. С одной стороны, они выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД минуя центр города, а с другой — перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями города», — заявил Бочкарев.