РИАМО - 1 июл. Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, который обязывает зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей открывать филиалы в России, сообщает kp.ru.

Согласно документу, они должны будут создать свои представительства или учредить российские юридические лица. Это нужно, чтобы эффективнее взаимодействовать с российским регуляторами.

Закон касается зарубежных провайдеров хостинга, операторов рекламных систем, а также организаторов распространения информации в Сети.

В правительстве закон считают эффективным, потому что участились случаи неисполнения иностранными IT-компаниями требований законодательства Российской Федерации.

Только 27 мая российские суды суммарно оштрафовали Google LLC, Twitter, Facebook почти на 50 млн рублей. Такие постановления выносятся регулярно, так как социальные сети не выполняют требования суда и не удаляют публикации, которые запрещены в России.

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