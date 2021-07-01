РИАМО - 1 июл. В России вступили в силу меры соцподдержки неполных семей с детьми от 8 до 17 лет и беременных, в Подмосковье одиноким родителям будут ежемесячно выплачивать по 6,7 тыс. рублей, а беременным - по 7,4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина уточнила, что пособие предусмотрено только в том случае, если доход семьи не превышает прожиточный минимум по Подмосковью - 13 580 руб.

«Выплату неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет могут получить семьи, в которых родитель получает алименты, один из родителей погиб или пропал без вести, а также если в графе «отец» в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк», - сказала Каклюгина.

По ее словам, беременным, которые встали на учет до 12 недель беременности, будет предоставляться пособие, которое составляет ровно половину регионального прожиточного минимума.

Подать заявление можно через федеральный портал госуслуг.

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