РИАМО - 1 июл. Более 350 км ж/д путей и свыше 80 остановочных пунктов построено и реконструировано на территории столицы с 2011 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Параллельно со строительством объектов метро мы возводим масштабную сетку железнодорожных путей, интегрируя их с подземкой, чтобы сформировать единый каркас скоростного внеуличного транспорта», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

В городе с 2011 года построили и реконструировали более 350 км путей. Также появились 42 новых станции, а еще 40 платформ реконструированы.

Он подчеркнул, что реализация программы продолжается, чтобы сделать более эффективным движение транспорта в городе. Также в 2021 году впервые за 100 лет в столице открылся новый ж/д вокзал Восточный.

Ранее глава московского стройкомплекса сообщал, что одним из приоритетных направлений транспортного развития столицы на ближайшие годы является реализация проекта МЦД. Возведение новых станций и остановочных пунктов позволяет интегрировать МЦД в общую транспортную систему города.