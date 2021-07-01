РИАМО - 1 июл. Так как мусоросжигание, которое скоро запустят в Подмосковье, относится к возобновляемым источникам энергии, то АО «РТ-Инвест» вошло в состав Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает пресс-служба АО «РТ-Инвест».

Сейчас «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») реализует пилотный проект по строительству пяти заводов энергетической утилизации по технологии Hitachi Zosen INOVA, четыре из которых строят в Подмосковье. Первым запустят предприятие в Казани.

«Энергетическая утилизация представляет собой незаменимую основу сферы управления отходами в составе комплексной системы. Это создает единственную возможность избавиться от полигонов в любом их виде раз и навсегда», - сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

По его словам, таким образом, вместе с главной задачей - сокращением полигонного захоронения - компания активно развивает отрасль «зеленой» энергетики.

Задача «РТ-Инвест» — достигнуть нулевого захоронения отходов в стране. 5 базовых элементов программы: раздельный сбор, промышленная сортировка отходов с целью извлечения максимального количества вторсырья, компостирование органики и два вида утилизации: материальная - в новые товары - и энергетическая - переработка неутильных фракций в электроэнергию.

После вступления в АРВЭ компания «РТ-Инвест» планирует использовать возможности совместной работы для развития сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России.

«Наша совместная работа принесет конкретные результаты в виде развития нового сегмента отрасли ВИЭ. Главную задачу мы видим в выработке совместной позиции для конструктивного взаимодействия с органами государственной власти и работы в публичном секторе для популяризации отрасли ВИЭ», - добавил директор АРВЭ Алексей Жихарев.

С 2025 по 2035 годы организации будут совместно реализовывать программу господдержки ВИЭ ДПМ 2.0 (программа договоров о предоставлении мощности).

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