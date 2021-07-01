РИАМО - 1 июл. На портале госзакупок опубликован контракт на доработку системы управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы в 2021-2022 гг., одной из новых особенностей станет биометрическая защита на mos.ru, сообщает «Коммерсант».

Из технического задания тендера следует, что правительство Москвы требует разработать новые дополнительные способы аутентификации: с помощью биометрии, по ссылке email и через сервис «СберБизнес ID». Стоимость контракта 88,7 млн рублей. Исполнитель – системный интегратор «ТаскДата».

Для доступа в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), где находятся данные с городских камер наблюдения, обязательно нужно будет биометрическое подтверждение. В целом, защита с предоставлением биометрических материалов на mos.ru нужна для тех, кто хочет повысить безопасность аккаунта. Обязательным это не будет.

«В перспективе модуль может использоваться при оказании услуг и сервисов, где необходимо подтверждение личности», – сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

Эксперты полагают, что отобранные образцы помогут повысить эффективность работы системы распознавания лиц в камерах видеонаблюдения, чтобы облегчить поиск людей и назначение штрафов в городе. Работу единой биометрической системы в России обеспечивает «Ростелеком». Власти Москвы не исключают, что в городе этим будет заниматься другая организация.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, чтобы биометрия заработала, систему нужно применять широко. Например, сейчас мэрия Москвы тестирует механизм оплаты проезда с помощью биометрии.